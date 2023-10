Lazio, Pedro alla ricerca della titolarità perduta: contro il Celtic si candida dal 1'

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione di Pedro stenta a decollare. L'esterno offensivo della Lazio finora ha collezionato solo spezzoni di gara sia in campionato che in Champions League. Certo, va centellinato in virtù dell'età, ma visti gli impegni ravvicinati c'è bisogno anche del suo apporto. A Milano è entrato subito in partita realizzando un gol fantastico annullato dal Var per un fuorigioco di partenza di Immobile. Adesso però lo spagnolo vuole nuovamente tornare nel blocco dei titolari e chissà l'Europa non possa portagli bene sotto questo punto di vista.

Glasgow occasione propizia

A rendere concreta l'ipotesi Pedro è anche la gestione di Zaccagni. Il numero 20 biancoceleste è sempre sceso in campo dal 1' e per forza di cose dovrà necessariamente rifiatare. In un campo piuttosto arduo come quello scozzese l'esperienza e la freschezza dello spagnolo potrebbero tornare utili a mister Sarri, che dovrà tener conto anche della sfida di domenica contro l'Atalanta. Chissà se non possa essere davvero l'occasione del rilancio per l'ex Barca che non parte titolare dall'ultima gara dello scorso campionato ad Empoli.