Lazio, Pedro è pronto per l'inizio della stagione: il messaggio social - FOTO

Un altro test è stato messo in archivio dai biancocelesti, usciti vincenti dal Benito Stirpe grazie alle reti di Zaccagni e Vecino. Altri due appuntamenti attendono la squadra di Baroni, ma stavolta all'estero prima Southampton e poi, per concludere la pre-season, a Cadice. Pedro non vede l'ora che sia il 18 agosto, giorno in cui la squadra di Baroni farà il suo esordio nella nuova stagione di Serie A all'Olimpico contro il Venezia. Con un post sui social ha mostrato il suo entusiasmo, in campo l'ha già fatto e nell'amichevole di ieri l'ha confermato. "Forza Lazio !!" è il messaggio che accompagna il carosello di scatti.

