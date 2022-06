Lazio, Pedro scommessa vinta: i numeri della stagione dello spagnolo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Arrivato tra lo scetticismo generale per via del suo arrivo dalla Roma, Pedro Rodriguez si è rivelato uno degli elementi più incisivi della rosa di Sarri. Al netto di qualche assenza per via di alcuni problemi fisici l’ex ala del Barcellona ha totalizzato 9 reti e 4 assist in 32 apparizioni in campionato. In Europa League ha fatto en-plein con 8 presenze impreziosite da 1 gol e 1 passaggio vincente. In Coppa Italia ha giocato solo una partita, ma la Lazio è uscita prematuramente ai quarti di finale contro il Milan.

BILANCIO POSITIVO – Quindi al termine della stagione Pedro ha convinto proprio tutti, soprattutto i supporters, che hanno apprezzato sua voglia di mettersi in gioco dopo una carriera caratterizzata da infiniti successi. Anche nei momenti difficili da grande campione ci ha sempre messo la faccia. Dopo il derby perso 3-0 si è recato da solo sotto la Curva Nord a chiedere scusa ai tifosi. Un particolare di non poco conto visto che con questo gesto ha indispettito diversi elementi della rosa che invece avevano deciso di non andare a salutare i sostenitori. Il prossimo anno vuole fare ancora meglio e chissà magari vincere qualcosa sulla sponda del Tevere in cui si è trovato maggiormente a suo agio.