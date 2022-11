Lazio, Pedullà a Lotito: "La questione di Genti Tare è gravissima"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Alfredo Pedullà in diretta su SportItalia è tornato sul botta e risposta su Twitter con Genti Tare, fratello del direttore sportivo della Lazio Igli. "Che pagliaccio che sei, non sta andando in porto il progetto vero? Con la banda a fare il lavoro di Tare", questo il tweet in risposta a un messaggio dello stesso Pedullà che parlava di rapporti inesistenti tra Tare e Sarri.

Questa la replica del giornalista: "La notizia è una notizia normale, i rapporti tra Tare e Sarri son inesistenti. L’ultimo mercato l’ha condotto Sarri con Lotito tranne due operazioni quelle di Gila e Cancellieri portate avanti dal ds. Ho scritto anche a Igli Tare ma non ha avuto tempo di rispondere, ho chiesto se fosse il fratello e spiegazioni. Il colpevole è Lotito, ma pensa se il fratello di Maldini dovesse dire guarda quella banda con Pioli, il Milan interverrebbe, è una cosa gravissima. Dopo 48 ore Lotito ha lasciato passare in cavalleria, questa cosa è gravissima. Parliamo di un rapporto inesistente, il primo mercato è stato fatto a zero con gli arrivi di Cabral, Kamenovic gente non adeguata. Il mercato quest’anno è stato fatto da Sarri e Lotito e sono arrivati Vecino, Casale e Romagnoli. Quando un direttore sportivo non risponde neanche a un messaggio per me il caso è chiuso. La banda dalle mie parti ha un solo significato…”.