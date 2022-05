Lazio, Pedullà su Cabral: “Questa la situazione a proposito del riscatto”

Jovane Cabral è arrivato alla Lazio dallo Sporting Lisbona, durante la finestra di mercato invernale. La formula del trasferimento prevedeva un prestito semestrale con un obbligo di riscatto condizionato all'impiego. L'obbligo, infatti, sarebbe scattato al raggiungimento di 10 presenze da 45 minuti l’una. Parametro non raggiunto dal capoverdiano durante i sei mesi di esperienza nella Caoitale. La stagione è terminata e la punta non ha totalizzato le partecipazioni stabilite. La sua esperienza in biancoceleste non è stata come si aspettava e quindi, come previsto dall’accordo, dovrebbe fare rientro al club portoghese. La situazione però potrebbe essere cambiata, così sostiene Alfredo Pedullà. Il giornalista ha rivelato che: “Il riscatto dallo Sporting Lisbona è inferiore rispetto alle cifre circolate negli ultimi mesi, si può fare a 4-5 milioni. La Lazio aveva deciso di non riscattarlo, ma spenderà una riflessione”. Le prestazioni fornite con Juventus e Verona, ha trovato anche il gol contro gli scaligeri, potrebbero cambiare le carte in tavola. Tante le variabili da valutare perché la Lazio dovrà muoversi in tutti i reparti. Per l'attacco restano le opzioni Caputo e Mertens ma, a questo punto, bisogna aggiungere anche Cabral all'elenco.