Lazio, Pedullà: "Vi svelo il segreto di questa squadra. Su Castellanos..."

© foto di Federico De Luca

Ieri, nella consueta diretta di Sportitalia, c'è stata un'ampia parentesi in cui si è parlato di Lazio. All'unisono gli ospiti hanno incensato la squadra di Baroni, esaltandola per il suo gioco e soprattutto per i risultati che sta ottenendo. Ecco le parole di Alfredo Pedullà a riguardo: "Il segreto della Lazio in realtà è tutto tranne che un segreto e risponde al nome di Marco Baroni. Questo gruppo ora somiglia al carattere dell'allenatore e lui ora si trova a suo agio perché può esprimere il suo gioco. Bravissimo il D.S Fabiani ha volerlo fortemente; I biancocelesti hanno fatto una rivoluzione e sono sbocciati tantissimi giocatori tra cui Castellanos. L'argentino lo scorso anno era l'ombra di Immbobile, mentre ora è esploso e sta vivendo un momento di grazia"