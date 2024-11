Lazio, Pellegrini: "Le cento presenze? Farle con questa maglia è meglio di un sogno!"

Questa sera, a meno di clamorosi ripensamenti, Luca Pellegrini dovrebbe partire da titolare nella partita tra Lazio e Cagliari. Una partita speciale per il terzino biancoceleste in quanto doppio ex della sfida, ma anche perché gli permetterà di tagliare il traguardo delle centro presenze in Serie A. Un obiettivo che lui stesso, intervenendo ai microfoni di Lazio Style Channel, ha voluto celebrare con queste parole:

"Un traguardo importante, mi fa piacere pensare di poterlo fare con la maglia della Lazio, in nessuna fiaba sarei riuscito a sognare una cosa del genere".