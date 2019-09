Lazio, Pellegrini (Sky): "Derby dominato, peccato per il pari. Obiettivo 4° posto"

Questo inizio di campionato ha messo d'accordo tutti: la Lazio è forte e non deve temere nessuno. La pensa così anche Luca Pellegrini, ex difensore della Sampdoria e ora opinionista e telecronista per Sky Sport. Ecco cosa ha detto a Lazio Style Channel: “La Lazio ha idee solide e ha confermato tutti i big per puntare al 4° posto. Il campionato è iniziato bene, ma non benissimo perché non aver vinto un derby dominato è stato un rammarico, c'è stata sfortuna ed è mancata la finalizzazione. Contro la Roma, i biancocelesti hanno fatto la partita come a Genova: determinata, fisica e tecnica". Ma oltre alle doti tecniche, serve anche personalità: "Milinkovic e Luis Alberto sono leader tecnici ma non carismatici: quest'ultimi sono Acerbi, Radu, Lulic e Parolo. Loro sono gli Inzaghi in campo, trasmettono la rabbia e la serenità in campo, sono quelli che trascinano la squadra. La personalità o ce l'hai o non ce l'hai, sulla tecnica invece ci si può lavorare”.

