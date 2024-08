Lazio, Pellegrini sui social: "Vi ho sentiti vicino, anche qualche subumano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lo spavento è passato per Luca Pellegrini, rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri mentre si dirigeva agli allenamenti a Formello. C'era stata subito grande apprensione per le sue condizioni, ma fortunatamente, anche attraverso il comunicato ufficiale diramato dalla società, si è potuto apprendere che Luca sta bene.

Oggi sui social ha voluto ringraziare i tifosi per la vicinanza dimostratagli e nella storia Instagram non ha tralasciato una piccola "frecciata" verso qualcuno che è stato decisamente poco gentile nei suoi confronti: "Grazie a tutti per la vicinanza. Sto bene ed il peggio è passato. Vi ho sentito tutti molto vicino LAZIALI e non... fatta eccezione per qualche subumano. Con amore, Luca".