Lazio, per Immobile è "nu juorno buono": Ciro si allena e spera - VIDEO

Quella di Ciro Immobile è una delle situazioni che si sta seguendo con maggiore attenzione in casa Lazio, Sarri e tutti i tifosi sperano che il bomber possa riuscire nel recupero lampo entro domenica. "The King", come lo chiamano a Roma, è sotto osservazione, le sue condizioni vengono valutate quotidianamente, mentre lui continua il suo percorso riabilitativo. Nella giornata di oggi Immobile ha voluto, però, lanciare un segnale a tutti i tifosi postando un video di lui che si allena in palestra, utilizzando il pallone, accompagnato dalle note di "Nu juorno buono", canzone del suo amico Rocco Hunt. E' una corsa contro il tempo, a pochi giorni di distanza il messaggio che lancia Ciro aumenta le speranze di tutti, ma alla fine solo il campo saprà dirci se ce la farà o tutto sarà rimandato.

