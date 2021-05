Lazio, Pereira ricorda il derby digitale. Poi apre le scommesse sulla gara di sabato - FOTO

Poco più di quarantotto ore separano la Lazio dal derby della Capitale. Ma Andreas Pereira ha giocato già qualche giorno fa la stracittadina. Non in campo, bensì sulle tribune dell'Olimpico con il joystick in mano. Si trattava del Roma - Lazio digitale: il brasiliano, per l'occasione, ha potuto contare sull'aiuto di Adriano Ciacci, player della squadra biancoceleste di eSports. Il calciatore di proprietà dello United ha condiviso su Instagram alcuni scatti della giornata: "Derby digitale della Capitale. Per entrare nel clima giusto per la partita di sabato, ho parlato con il nostro craque @adrian_ssl23, che ha fatto una grande derby. Qual è il vostro pronostico per sabato?".

Superlega, Malagò spalleggia FIGC e UEFA: "Va oltre le regole, sarò sempre con Gravina"

Lazio, Sconcerti sulle parole di Immobile: "Un fatto mentale è anche tecnico. Forse la società..."

TORNA ALLA HOMEPAGE