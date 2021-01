Lazio, pericolo diffidati contro la Fiorentina: ecco chi rischia di saltare il match di Parma

La Lazio è pronta a tornare in campo lasciandosi alle spalle la gara contro il Genoa. Domani i biancocelesti sfideranno la Fiorentina di Prandelli nel match in programma alle 15:00 allo stadio Olimpico. Mister Inzaghi dovrà fare a meno di Lucas Leiva squalificato e attento dovrà essere anche Felipe Caicedo, se dovesse scendere in campo, in quanto diffidato. Se l'attaccante dovesse prendere un giallo salterebbe quindi il prossimo match contro il Parma in programma domenica. Stesso discorso a parti inverse per Hernani, unico diffidato della squadra di Liverani che sfiderà l'Atalanta. Anche Fares è nella lista dei diffidati ma l'algerino è al momento ai box per infortunio.

