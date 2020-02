Lazio, pericolo diffidati: tutti i calciatori a rischio squalifica

Non è riuscito alla Lazio il sorpasso sull'Inter. I biancocelesti sono stati fermati sullo 0-0 dal Verona all'Olimpico. Un match duro per i biancocelesti che adesso dovranno ricaricare le energie per domenica quando andranno a far visita al Parma. Inzaghi dovrà fare a meno di Sergej Milinkovic Savic e Stefan Radu. Il serbo e il romeno, diffidati, hanno rimediato un giallo contro i veneti e quindi non seguiranno la trasferta in Emilia. Le aquile dovranno fare attenzione perché l'elenco dei diffidati è ancora ricco. Sull'elenco dei calciatori a rischio ci sono Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile e Luiz Felipe Ramos. I quattro saranno fermati al prossimo giallo e in casa biancoceleste c'è apprensione visto che tra dieci giorni all'Olimpico arriverà l'Inter. Un autentico scontro diretto per il secondo posto da affrontare al meglio e con tutti gli uomini a disposizione. Attenzione massima, gestione delle energie ed evitare sciocchezze: è una lotta punto a punto e nessun dettaglio va trascurato.

