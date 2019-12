Lazio, Peruzzi ricorda il trionfo in Supercoppa: “Quante emozioni!” - VD

Manca sempre meno all’apertura del nuovo negozio della Lazio al centro di Roma. Martedì è prevista l’inaugurazione dello store biancoceleste e, per l’occasione, il club ha deciso di regalare ai tifosi un video al giorno fino al momento dell’apertura del punto vendita. A circa quarantotto ore dal grande giorno, è stata pubblicata sul sito Instagram del club una nuova video-intervista, con Angelo Peruzzi come protagonista. L’ex portiere ha ricordato innanzitutto il trionfo in Supercoppa Italiana: “Era inizio settembre, la mia prima partita con la Lazio per di più contro la squadra contro cui, l’anno prima, giocavo. Tante emozioni! Prima coppa vinta alla prima partita con la Lazio, grandi soddisfazioni. Lo stadio era pienissimo, una bella cornice di pubblico, gran tifo. Poi abbiamo vinto, quando si vince diventa tutto più bello. Il tifoso della Lazio è passionale, è una persona che vive grandi emozioni, sia nel bene che nel male. Da tifoso viscerale, cerca di accontentare la propria squadra dando il proprio sostegno”.

