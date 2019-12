Lazio, seconda gara coronata dal clean sheet: non accadeva da marzo

Un 3 a 0 netto, la Lazio batte l'Udinese e consolida il terzo posto. Un'altra prestazione più che positiva per la difesa, che riesce a proteggere con attenzione e lucidità la porta di Strakosha. I dati, sotto questo aspetto, sono incoraggianti. Infatti, come riporta Lazio Page, è la seconda gara ufficiale consecutiva in cui la Lazio non subisce reti. Questo non accadeva da marzo, quando i biancocelesti disputarono la gara a San Siro con il Milan in Coppa Italia (0 -0) e vinsero per 3 a 0 con la Roma in campionato.

