Lazio, pessimo score in casa: l'ultimo successo all'Olimpico quasi 2 mesi fa

Pareggio interno per la Lazio di Marco Baroni, che fa 1-1 contro un Torino che non si è mai dato per vinto. Sul tabellino dei marcatori Marusic e Gineitis, che confezionano un pareggio amaro per i biancocelesti.

Brutte notizie per la Lazio, che continua il periodo di risultati negativi. Romagnoli e compagni non trovano la vittoria in casa da quasi 2 mesi; l'ultimo successo tra le mura amiche è avvenuto il 9 febbraio, con un 5-1 al Monza di Alessandro Nesta.

