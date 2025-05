Lazio, Rambaudi sicuro: "Con la Juve metterei Gigot". E sul futuro di Pedro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si appresta ad affrontare la Juventus, con l'appuntamento fissato a sabato 10 maggio alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Sarà una partita fondamentale per continuare a lottare per un posto in Champions, con i biancocelesti che non solo hanno bisogno dei tre punti, ma anche di ribaltare il risultato di andata per portarsi avanti negli scontri diretti.

Tra squalifiche e infortuni, Baroni arriva con un'emergenza terzini non indifferente ed è al lavoro per trovare una soluzione che non sbilanci troppo la squadra. A tal proposito, è intervenuto Roberto Rambaudi a Radiosei:

"Se Marusic è uscito per precauzione penso che ci sarà sabato. In alternativa, vista l’emergenza, puoi adattare in questa partita Gila, con Gigot in mezzo. A volte da queste situazioni possono uscire fuori soluzioni utili. La partita con la Juve che potrebbe andare bene per le caratteristiche del francese. I bianconeri hanno tanti assenti ma ha una rosa ampia, con sostituti all’altezza dei titolari. Con Tudor hanno cambiato filosofia di gioco. Loro fanno un tempo di altissima qualità, poi la continuità nella partita non ce l’hanno".

E poi ancora sul futuro dei singoli: "Non credo sia una notizia che Pedro rimanga ancora un anno a giocare, con eventuale futuro in società. Mercato? Rovella, Guendo e Zaccagni sono la base che deve rimanere".