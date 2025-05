Serie A, Moggi punge la Roma: "Con Ranieri dall'inizio avrebbe fatto peggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

A tre giornate dalla fine, la Lazio si ritrova a pari punti con Juventus e Roma, tutte e tre appollaiate per un posto in Champions. La stagione dei giallorossi era partita male, arrivando quasi in zona retrocessione con Juric, ma l'arrivo di Ranieri ha cambiato tutto. Molti tifosi romanisti, e non solo, sono convinti che se il tecnico romano fosse stato in panchina dall'inizio, la squadra avrebbe potuto lottare per lo Scudetto. Non tutti, però, non sono tutti dello stesso avviso.

Chi va controcorrente in questo caso è Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, che in un intervento nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo”, condotta dal Direttore Ezio Luzzi su Elleradio, ha dichiarato: "La Roma avrebbe vinto lo Scudetto se Ranieri fosse arrivato prima? No. Quando si prende in corsa una squadra di calcio si fa meglio di quando si comincia. Se avesse cominciato dall'inizio probabilmente avrebbe fatto peggio. Però è un allenatore di buon senso, credibile. Per rimettere in pista una squadra che ha subito qualche allenatore di troppo durante il campionato, vuol dire che qualcosa è cambiato nell'animo dei giocatori. Lo spogliatoio è fatto di tanta gente straniera e ci vuole una persona che lo sappia governare. Io vedo la Roma che in partita si applica come prima mai era successo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.