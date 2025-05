Lazio - Juve | Polemica biglietti, la società fa chiarezza: la nota

Fonte: S. S. Lazio

La gara tra Lazio e Juventus si avvicina. Il match in questi giorni è stato preceduto dalle polemiche per la vendita dei biglietti aperta a tutti che avrebbe favorito i tifosi bianconeri. Il club biancoceleste ha diramato una nota stampa in cui spiega il suo punto di vista. Ecco il testo completo: "In merito alle polemiche emerse riguardo la vendita dei biglietti per la partita Lazio-Juventus, la S.S. Lazio intende chiarire definitivamente alcuni punti fondamentali. Innanzitutto è falso affermare che la Società abbia favorito l’accesso dei tifosi juventini. Al contrario, è stato predisposto per la prima volta un periodo di vendita esclusivo di quattro giorni riservato unicamente ai possessori della Lazio Card, proprio per agevolare e garantire la presenza dei nostri tifosi. Durante tale fase, ciascun possessore poteva acquistare fino a quattro biglietti, ma la risposta ottenuta non è stata numericamente significativa.

Terminato questo periodo, si è proceduto alla vendita libera per garantire la massima partecipazione di pubblico, tenendo conto della necessità di riempire lo stadio, dato il prestigio dell’incontro e la trasmissione internazionale in mondovisione. La Società ritiene inoltre che limitare ulteriormente la vendita – ad esempio ai soli residenti nella regione Lazio o esclusivamente ai possessori della card prima della vendita stessa – oltre a rappresentare una scelta poco percorribile dal punto di vista giuridico, avrebbe comportato inevitabilmente una diminuzione significativa del pubblico laziale presente allo stadio.

Va sottolineato, inoltre, che al momento risultano ancora circa 2.000 posti disponibili nella Curva Maestrelli nella zona dedicata ai tifosi della Lazio. È stato inoltre predisposto uno specifico settore vicino agli ospiti, riservato ai tifosi juventini proprio per evitare l’acquisto in altri settori da parte loro. Pertanto, è del tutto infondato sostenere che l’acquisto da parte dei tifosi juventini stia impedendo ai tifosi laziali di assistere alla partita. La S.S. Lazio ribadisce il suo impegno assoluto nel garantire condizioni ottimali per i propri sostenitori, respingendo con forza ogni accusa priva di fondamento che tende solo a creare divisioni inutili.

Ora più che mai, abbiamo bisogno del supporto di tutti i nostri tifosi: Lazio-Juventus è uno scontro diretto fondamentale per l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. Dopo una stagione importante e ricca di soddisfazioni, a sole tre giornate dalla fine del campionato, siamo ancora in corsa per un prestigioso traguardo. Non possiamo sbagliare: riempiamo lo stadio e spingiamo la squadra verso la vittoria!".

