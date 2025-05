Lazio, con Castellanos cambia tutto: Baroni si affida al suo uomo-chiave

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si aggrappa al Taty Castellanos. L'obiettivo è la Champions e i biancocelesti sono in una posizione di classifica tale da essere considerati sia molto vicini che molto lontani. A pari punti con Juve e Roma, la Lazio è indietro negli scontri diretti con entrambe, ma sabato ha la possibilità di superare la Juventus. È vero che la forza è il gruppo, ma nel collettivo la figura di Castellanos spicca più delle altre: con lui in campo, la squadra ha ottenuto, in media, più di 2 punti a partita; senza, poco più di 1.

Non solo: quando gioca il Taty tutto il reparto offensivo si rinvigorisce, come dimostra anche il rendimento di Dia. Il senegalese ha guidato l'attacco nei mesi di assenza di Castellanos, ma senza riuscire ad incidere: tornato l'argentino, si è sbloccato nuovamente, mettendo a segno 3 gol nelle ultime 4 sfide.

Castellanos è dunque imprescindibile per questa squadra e mette la Juventus nel mirino. Contro i bianconeri, lo scorso anno all'Olimpico aveva realizzato una doppietta nella semifinale di Coppa Italia, anche se non bastò per passare il turno in quanto Milik riuscì ad accorciare le distanze. Sabato sarà una rivincita, per la Lazio e per il Taty.

