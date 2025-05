Fabiani: "La Lazio è senso di appartenenza. Non contano solo i risultati, ma..."

RASSEGNA STAMPA - Torna a parlare il direttore sportivo Angelo Fabiani. Ai taccuini de La Stampa si è soffermato sul percorso della Lazio di quest'anno, costellato di alti e bassi dall'inizio della stagione. Prima viaggiava a ritmi altissimi, ora è più in difficoltà. A riguardo il diesse ha detto: "La Lazio è senso di appartenenza: lo hanno capito i nostri tifosi, lo ha percepito chi ama il calcio. I risultati contano, e non poco, ma conta anche come lavori per arrivarci: noi, in questa stagione, abbiamo creato curiosità negli occhi di chi guarda. Niente contro i fondi o altre proprietà, ma se chiediamo ai tifosi chi sono, in pochi sanno rispondere. La nostra storia è diversa, gli obiettivi ben chiari".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.