Lazio - Juve, Fabiani suona la carica: "Vogliamo prenderci il quarto posto"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a uno scontro diretto decisivo per il quarto posto contro la Juventus. Moltissimo si deciderà sabato all'Olimpico, per una lotta Champions che forse non è mai stata così complicata. "È una corsa a più facce", ha detto il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani a La Stampa. "Se loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere", ha continuato.

"Chi ha più da perdere tra noi e la Juve? Non vedo differenze. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee e, le idee, danno sostanza e forma a tutto. Juve altalenante? Le sorprese nel calcio non mancano mai. Chi vince? Per ora i nostri tifosi: l'attesa tra la gente è incredibile"

