Dia, l’amuleto della Lazio: contro la Juve per invertire il trend casalingo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non vince in casa in campionato dal 9 febbraio e per restare in corsa Champions ha bisogno di invertire il trend negativo. Dia è considerato un portafortuna: come sottolinea il Messaggero, con lui in gol, la squadra non ha mai perso in stagione (sei vittorie e tre pareggi in Serie A). Baroni spera che sabato il senegalese trovi la sua prima rete contro la Juventus e che l’attacco, reduce da prove deludenti, possa ritrovare la brillantezza vista nella prima parte di stagione. Baroni nelle ultime dieci giornate in casa ha ottenuto una media di 1 punto a partita, ma sabato ne serviranno tre per poter ancora sperare nella Champions.

Per fare risultato non basterà solo risvegliare il reparto offensivo, ma anche quello arretrato. Mandas dovrà riuscire a blindare la porta: in totale all'Olimpico, tra il portiere greco e Provedel, ci sono stati appena 2 clean sheet su 17 partite. Servirà anche trovare equilibrio, specialmente sulle fasce: nelle trasferte con Genoa ed Empoli, Baroni ha spostato Marusic in avanti, ma non lo ha mai provato in quella posizione all'Olimpico, come faceva proprio l'ex Tudor. Tra l'altro, l'ultima sfida di campionato in casa contro i bianconeri, fu decisa proprio dal montenegrino.

