Lazio, il futuro è danese: Provstgaard convince e si prende spazio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due presenze, due risposte positive. Oliver Provstgaard sta sfruttando le occasioni con intelligenza e personalità. Dopo l’esordio a Bergamo contro l’Atalanta, il giovane difensore danese è tornato in campo anche a Empoli, chiamato in causa da Baroni per far fronte all’emergenza sulle fasce: fuori Tavares e Lazzari, Marusic out all’intervallo per un fastidio, Hysaj espulso e Pellegrini già sostituito.

Provstgaard, come ricorda il Corriere dello Sport, si è adattato a terzino sinistro in una linea difensiva improvvisata a quattro centrali, mostrando sicurezza anche in un finale complicato. Entrato al posto di Rovella, il danese ha stretto i denti dopo uno scontro aereo che gli ha procurato una ferita alla testa e una vistosa fasciatura, senza perdere concentrazione.

Classe 2003, compirà 22 anni a giugno. È arrivato a gennaio dal Vejle ed è capitano dell’U21 danese. L’infortunio di Patric gli ha permesso di scalare posizioni nelle gerarchie, guadagnandosi un primo spazio in vista della prossima stagione. Il ds Fabiani lo seguiva da tempo e il suo ambientamento procede con calma e fiducia: vista l'emergenza difensiva potrebbe trovar spazio anche contro la Juventus nella gara di sabato.