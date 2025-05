Lazio, arriva la Juve all'Olimpico: gli ultimi precedenti sorridono ai biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA LAZIO - Sabato alle 18 arriva la Juventus all'Olimpico. La situazione in classifica le vede a pari punti, con la Lazio che, per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, ha bisogno di una vittoria proprio contro la squadra dell'ex Tudor. Un compito difficile, ma non impossibile: a dare fiducia c’è la tradizione recente degli scontri diretti a Roma.

Come ricorda il Corriere dello Sport, negli ultimi sei incontri disputati all’Olimpico tra Serie A e Coppa Italia, la Lazio ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Un bilancio più che positivo che racconta di una squadra che, ultimamente, sembra capace di trovare sempre qualcosa in più quando ospita i bianconeri nella Capitale.

Gli ultimi tre confronti a Roma si sono chiusi con altrettanti successi per i biancocelesti. Due di questi sono arrivati proprio con Tudor in panchina, anche se l'ultimo ha lasciato l’amaro in bocca: 2-1 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, che però non è bastato per passare il turno visto il 2-0 subito all’andata. Qualche settimana prima, sempre con Tudor alla guida, era stato Marusic a regalare la vittoria in campionato con un gol allo scadere. Un anno fa, con Sarri in panchina, la Lazio aveva vinto ancora 2-1 grazie ai gol di Milinkovic e Zaccagni dopo il momentaneo pareggio di Rabiot.

La Juve ha vinto solo una volta nelle ultime sei trasferte all’Olimpico (2-0 nel 2021-22 con doppietta di Bonucci). Oggi la sfida vale tantissimo per entrambe.

