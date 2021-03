Lazio, Petrucci sul rinnovo di Inzaghi: "Si sta prendendo tempo, ma alla fine arriverà"

Si fa sempre più spinosa la questione sul rinnovo di Simone Inzaghi in casa Lazio. In diretta da Formello, ai microfoni di Sky Sport, Matteo Petrucci ha fatto il punto della situazione: "Quello che filtra da Formello è che alla fine il rinnovo arriverà, anche se sofferto. C’è la sensazione netta che Inzaghi e la società stiano prendendo tempo. Non ci sono incontri all’orizzonte per il momento, nessun appuntamento fissato. La possibilità è che si arrivi così a fine stagione. La domanda è se sia Inzaghi che la società abbiano intenzione di continuare insieme, la risposta la dovranno dare i diretti interessati".