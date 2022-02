Lazio, Piscedda: “Con il Porto serviva un po’ di fortuna. Champions? Bisogna provarci”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio pareggia in casa con il Porto e non riesce a ribaltare il 2-1 del do Dragao. La squadra di Sarri, però, non ha tempo di guardare indietro e deve subito proiettarsi sul campionato. La lotta per l'Europa è molto agguerrita e domenica c'è un match delicatissimo contro il Napoli. A parlare del momento biancoceleste ci ha pensato Massimo Piscedda a Tuttomercatoweb: "L'uscita col Porto poteva starci, ma c'è rammarico perché la squadra ha giocato due buone gare e con più fortuna poteva fare l'impresa. Pian piano la Lazio sta tornado ad essere la buona squadra che è sempre stata. Si spera che ora possa sognare il quarto posto, sfruttando anche le otto gare che ci saranno in casa. Lazio-Napoli? Se fossi stato un giocatore partenopeo ci sarebbe rammarico ma il Barça di ieri pare essere tornato grande. Quindi domenica vedremo una grande partita con tutte le scorie alle spalle. Il Napoli in difesa è più forte della Lazio, è un reparto più rodato ma in mezzo e davanti entrambe hanno giocatori di qualità e mi aspetto una gara divertente e gradevole. Tornando alla corsa Champions la Lazio deve andare alla grande e sperare che qualcuno inciampi. Deve provarci. Poi è chiaro ci potrebbe essere anche la Fiorentina che sta facendo un gran campionato ma anche i viola devono sperare che inciampino Juve, Atalanta e pure Lazio".