Lazio, Piscedda: "Con la Juventus sarà l'esame di laurea"

Sabato la Lazio affronterà la Juventus, big match che darà molte risposte sul percorso dei biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Piscedda: "La Lazio ha interpretato bene la gara contro l'Udinese, non avevo dubbi su questo, è stata brava a chiudere la pratica nel primo tempo per poi fare accademia nel secondo. L'esame di laurea arriva contro la Juventus. I bianconeri li vedo meno pragmatici rispetto al passato, forse più belli ma meno concreti, probabilmente anche grazie all'impatto di Sarri con le sue idee diverse rispetto al suo predecessore. L'assenza di Chiellini? E' ancora fra i migliori 3 al mondo, chiaro che pesa molto. De Ligt ha grande prospettiva, secondo me può superare di gran lunga de Vrij, ha una carriera lunghissima davanti"

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, I FANTASTICI QUATTRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE