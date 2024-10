Lazio, Piscedda: "Il Taty non è un goleador. Contro il Nizza tra lui e Dia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda, allenatore ed ex calciatore biancoceleste, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Baroni e del prossimo impegno di Uefa Europa League in programma domani alle 18,45 contro il Nizza. Queste le sue parole: “Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Baroni è stato bravissimo a motivare la squadra, portandola a ottenere due successi importantissimi. Per quanto riguarda i singoli, credo che Castellanos non sia un vero e proprio goleador e la sua carriera testimonia questo fatto. Ora si sta allenando bene per recuperare la forma perfetta. Se fossi l’allenatore della Lazio ci parlerei per capire se domani si sente in grado di partire dal primo minuto. Dia invece è un cecchino, ha un’ottima capacità realizzativa. Nel complesso si tratta di due ottimi giocatori che possono ambire ad essere decisivi. Secondo me quest’anno devono puntare a segnare insieme più di 30 gol. Per la partita di domani, Baroni da questo punto di vista può stare tranquillo: chiunque dei due partirà dal primo minuto sarà in grado di impensierire la difesa del Nizza. La squadra francese due anni fa sembrava avere grandi ambizioni, certificate da investimenti onerosi, mentre ora sembrerebbe che quello slancio si è un po’ fermato. Resta comunque una compagine temibile, per via del suo atletismo e della sua aggressività".