Lazio, Piscedda: "Romero una bellezza da vedere. Marcos Antonio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha salutato lo Stadio Olimpico con una vittoria contro il Monza, i biancocelesti giocheranno la prossima partita in casa nel 2023 e hanno regalato ai propri tifosi l'ultima gioia casalinga. Per commentare la sfida, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto l'ex giocatore biancoceleste Massimo Piscedda:

"Luka Romero non ha grande fisicità, ma ha rapidità e primo controllo che gli permette di aggirare gli avversari, deve crescere ma è una bellezza da vedere. Faccio i complimenti anche a Sarri che ha avuto le intuizioni giuste e nonostante Marcos Antonio e Cancellieri non siano ancora quelli che potevamo aspettarci li ha fatti giocare ed ha vinto. Per quanto riguarda il brasiliano pesa molto la mancanza di fisicità, in Italia si fa sentire".

DIFESA - "Rispetto allo scorso anno c’è una coppia difensiva che è molto affidabile. Inoltre c’è un baricentro della retroguardia più basso che concede meno profondità all’avversario. Non è una rinuncia da parte di Sarri questa, ma una necessità in alcune situazioni in cui non riesci a palleggiare nella metà campo degli avversari. Bravo Sarri ha trovare nuove soluzioni, ma questo non significa che abbia rinunciato ai suoi principi di gioco".