Lazio, Pistocchi: "Curioso per l'arrivo di Sarri, ma Immobile..."

Quasi tutte le big della Serie A hanno cambiato allenatore per la prossima stagione e tra queste c'è anche la Lazio. L'arrivo di Maurizio Sarri ha scatenato un grande entusiasmo nell'ambiente biancoceleste con i tifosi che si aspettano che l'ex Juve non faccia rimpiangere l'addio di Simone Inzaghi. Anche Maurizio Pistocchi, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” si è detto curioso si vederlo all'opera: "Sono curioso per la Lazio, anche perché Immobile non è propriamente il centravanti giusto per le squadre di Sarri, potrebbe cambiare qualcosa e tornare anche al 4-3-1-2. Al calcio italiano mancava un allenatore come Sarri". Poi sulla Nazionale: "Per parlare di Nazionale ora ci vuole un po’ di equilibrio, si sta un po’ esagerando. Ho visto tre buone partite contro tre squadre non irresistibili. Abbiamo dimostrato di tenere dominio del gioco e del pallone, siamo stati aggressivi e con varietà di schemi. Ieri si è giocato meno bene ma era praticamente l’Italia B. C’è molto entusiasmo, c’è una buona qualità di gioco e mi sembra che chi sia entrato abbia fatto vedere di essere in condizione".