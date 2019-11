Lazio, Podavini: "Sembra la squadra di due anni fa. Correa come Laudrup"

Centoquarantanove presenze, sette gol e un cuore marchiato a vita dalla Lazio. Gabriele Podavini, ex difensore biancoceleste, è intervenuto a Lazio Style Radio 89.3 per parlare di questo bel momento dei biancocelesti: "La Lazio è molto quotata. Sta esprimendo un buon calcio e ottenendo risultati, ha anche il capocannoniere e il secondo miglior attacco. Ora i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per fare come o anche meglio di due stagioni fa". Anche e soprattutto grazie a un attacco super: "Immobile fa gol come sempre, mentre Correa sta prendendo confidenza nei propri mezzi. Sta crescendo e diventando veramente forte. Assomiglia a Laudrup come qualità tecniche, entrambi saltano l'avversario come un birillo, anche nel breve. Anche se Correa è meno muscoloso. È un incanto vedere Immobile, il Tucu e Luis Alberto. Sai che quando partono qualcosa di grosso combinano. Lo spagnolo rispetto all'anno scorso è quello che ha fatto il salto di qualità più grande, mi sta incantando". Poi Podavini ha rilasciato un parere anche su Lazzari: "Doveva pagare lo scotto del trasferimento nella grande città, delle pressioni sempre più grandi. Quando è arrivato era timido, adesso partita dopo partita sta entrando in fiducia. Prima giocava con il freno a mano tirato, mentre ora sta facendo qualche dribbling in più, assist. Poi ha velocità, sa crossare bene. Mi piace, gioca anche in quello che era il mio ruolo e per lui ho un occhio di riguardo".

