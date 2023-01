Lazio, poker servito al Milan: parte la festa sotto la Nord!

Una Lazio PERFETTA quella vista questa sera sul prato dell'Olimpico. Quattro gol rifilati ai campioni d'Italia in carica del Milan che cadono sotto i colpi della squadra di Maurizio Sarri a dir poco dominante. Per novanta minuti più recupero non c'è storia. Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson mettono la firma su una serata pazzesca chd si chiude con la festa deòl gruppo con i suoi tifosi. Giro di campo dei ragazzi biancocelsti concluso sotto la Curva Nord con cori e foto ricordo. Supporters laziali in delirio per una notte da sogno ed estasiati da una Lazio senza senso.