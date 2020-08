Lazio, Poli: "Fiducioso per la prossima stagione. Reina? Acquisto di spessore"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Fabio Poli ha detto la sua sulla Lazio: “Non sarà facile confermarsi la prossima stagione, ma ho fiducia nei biancocelesti e nel lavoro della dirigenza. Il riuscire a tenere i calciatori più importanti è simbolo che la volontà è quella di fare bene anche il prossimo anno. Reina? È un ottimo acquisto. Prima di essere un grande calciatore, è un grande uomo. Ha doti tecniche importanti ed è affidabile tra i pali. Può portare esperienza all'interno dello spogliatoio. Muriqi? Verrà acquistato per avere alternative di gioco, sfruttando i cross e le sue capacità di fare da sponda. Sarà importante capire anche se Leiva e Lulic saranno in grado di dare il loro contributo con continuità. Sono giocatori fondamentali, e non sarebbe facile sostituirli.”

