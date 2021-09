Lazio, Poli: "I biancocelesti possono essere devastanti contro il Bologna"

“Il derby speriamo serva a dare un cambio importante". Dopo il momento difficile vissuto dalla Lazio, la vittoria nella stracittadina può essere la partita della svolta. Fabio Poli crede che questi tre punti conquistati servano per aumentare l'autostima dei biancocelsti che ora in campionato dovranno affrontare il Bologna. L'ex attaccante, al canale tematico laziale, ha detto: "È stata una bellissima partita, divertente e importante, entrambe le squadre hanno fatto vedere un buon calcio. Domenica ci sarà il Bologna che non sta proprio benissimo, è una squadra in confusione con giocatori che giocano fuori ruolo e senza idee. Io credo che Sinisa non abbia più voglia di restare a Bologna, non vede prospettive e aspetta solo che lo mandino via. C’è troppa confusione nel club e nella squadra. La Lazio ha tanta qualità e poi giocano da tanti anni insieme e infatti in certe giocate vanno anche a memoria. Il Bologna dovrà stare attento e dovrà sistemare la difesa se vuole provare a non subire troppo. I biancocelesti possono essere devastanti se la squadra di Sinisa non si rimette in ordine”.