Lazio - Porto, all'Olimpico l'omaggio per Lenzini: lo striscione della Nord - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio tutta cuore e voglia non va oltre il pareggio all'Olimpico contro il Porto. Immobile è il primo ad andare in gol, ma poi Taremi su rigore e Uribe portano la squadra ospite in vantaggio. In pieno recupero arriva la rete di Cataldi ma, in virtù del risultato dell'andata, è il gruppo di Conceiçao a strappare il pass per gli ottavi di finale. Durante il match, è arrivato dalla Curva Nord l'omaggio per Umberto Lenzini, presidente che vinse con la Lazio lo scudetto 1973/74. "Omaggio al presidente Lenzini", il testo dello striscione a due giorni dall'anniversario della morte (22 febbraio 1987).

