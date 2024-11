Lazio - Porto, Curva Nord piena a metà: ecco come si presenta l'Olimpico - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Curva piena a metà. In occasione della partita contro il Porto, alcuni settori della Curva Nord non sono potuti esser riempiti a causa di una squalifica rimediata nel corso della seconda partita di Europa League della Lazio, quella contro il Nizza dello scorso 3 ottobre. Ai tifosi è stata data la possibilità di acquistare il tagliando per un altro settore dello stadio pagando un euro, e a quest'invito hanno risposto, come sempre, presente. La squadra di Baroni, contro il Porto, potrà contare senz'altro su una buonissima cornice di pubblico.

