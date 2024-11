Lazio - Porto, Petrucci (Sky): "Gara importante ma non decisiva. Su Romagnoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci (Sky) ha parlato della sfida che andrà in scena domani tra Lazio e Porto. Ecco le sue parole: "Questa è la partita che ti può dare la spinta decisiva. Dovesse arrivare a metà percorso con 12 punti il più sarebbe fatto. Probabilmente riposerà uno dei due centravanti, verosimilmente Castellanos. Non sarebbe un azzardo puntare ancora su Dele-Bashiru in mediana, è una partita che ti dà modo di sperimentare perché è importante ma non decisiva. In porta Baroni non ha mai distinto tra portiere di campionato e portiere di Coppa, ma tra portiere titolare e riserva, però per domani mi aspetto di vedere Mandas. In difesa secondo me domani vedremo Gigot accanto a Romagnoli. Il francese ha bisogno di trovare spazio per entrare ancor meglio nei meccanismi. Su Romagnoli devo dire che essendo un giocatore forte ogni suo errore viene fatto pesare, però con il Cagliari è tornato ai suoi livelli dopo la prova negativa contro la Juve"