Lazio, Pres. Burleanu: "Addio Radu a Nazionale? Sua scelta da rispettare"

La storia tra Stefan Radu e la Lazio va avanti dal gennaio 2008 e nell'ultima estate ha superato un momento di grande difficoltà. Il difensore ha voluto fortemente continuare in maglia biancoceleste, che considera una seconda pelle, e così è stato. Nel corso della sua esperienza nella Capitale Radu ha anche lasciato la Nazionale della Romania, per concentrarsi al cento per cento sulla Lazio. Il presidente della Federazione romena Răzvan Burleanu ai microfoni di Flashsport.eu è tornato su questa scelta: “È un bravo giocatore, ma la decisione di lasciare la Nazionale è stata una sua scelta, una scelta che va rispettata. È un giocatore di qualità e di valore, aspetti fondamentali per la nostra Nazionale di cui ne abbiamo altamente bisogno, però se il giocatore prende una decisione, l’allenatore non può fare nulla, deve solo rispettarla”.

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE DOPO IL GOL ALLA FINLANDIA

LAZIO, I CONSIGLI TATTICI E DI MERCATO DI MISTER FASCETTI

TORNA ALLA HOME PAGE