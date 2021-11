Lazio, prima vittoria russa: biancocelesti sempre più imbattuti

Quarta partita della storia giocata in Russia e prima vittoria. La Lazio spezza l'incantesimo del pareggio che l'aveva investita nei tre precedenti. Inoltre il dato è che i biancocelesti sono imbattuti nella loro storia in terra russa e stasera hanno ottenuto ciò che non era riuscito neanche alla super squadra del 1998-99 in casa della Lokomotiv Mosca. Di seguito l'elenco delle partite in questione:

21-10-1997, sedicesimi d'andata di Coppa Uefa, Rotor Volgograd - Lazio 0-0;

08-04-1999, semifinale d'andata di Coppa delle Coppe, Lokomotiv - Mosca - Lazio 1-1 (Dzhanashia, Boksic);

04-11-2020, girone di Champions League, Zenit San Pietroburgo - Lazio 1-1 (Erokhin, Caicedo);

25-11-2021, girone di Europa League, Lokomotiv Mosca - Lazio 0-3 (Immobile, Immobile, Pedro).