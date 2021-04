Lazio Primavera, finale di Coppa Italia nel segno di Guero: la dedica dei compagni - FOTO

La Lazio Primavera conquista con il cuore e con l'orgoglio la finale di Coppa Italia battendo 3-2 in semifinale l'Hellas Verona. Una vittoria cercata e voluta per i ragazzi di Menichini che strappano il pass per la finale nel recupero grazie alla rete di Raul Moro al minuto 93. Un successo dedicato a Daniel Guerini, ragazzo classe 2002 del gruppo biancoceleste scomparso lo scorso 24 marzo in un incidente automobilistico nella Capitale. Va a lui il primo pensiero dei ragazzi che hanno pubblicato su Instagram le foto di gruppo negli spogliatoi con la maglia numero 10 di Guero. A fine articolo le immagini dei giovani calciatori biancocelesti: da Franco a Furlanetto, passando per Pica Novella e tanti altri.