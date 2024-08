Lazio Primavera, inizia il campionato: alla prima c'è l'Empoli

Non solo la prima squadra, è pronta a scendere in campo anche la Primavera. Inizia il campionato per la Lazio di Sanderra, che alle 16:30 affronterà l'Empoli in trasferta. La scorsa stagione le giovani aquile hanno sorpreso tutti raggiungendo le semifinali scudetto. Quest'anno, però, si ripartirà senza diversi titolari (come Ruggeri, Magro, Dutu, Sardo e Saná Fernandes) e si punterà sui ragazzi saliti dall'Under 18. Come fuoriquota in attacco ci sarà Balde. Pronto a esordire l'unico nuovo acquisto Muñoz, arrivato a parametro zero dal Barcellona.