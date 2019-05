Lazio, primi tempi da Champions League: poi nella ripresa...

La Serie A 2018/19 volge al termine ed è quindi tempo di bilanci. Anche per la Lazio che, se da un lato ha dominato la Coppa Italia, dall'altro in campionato ha faticato a confermare le prestazioni strepitose della scorsa stagione. Ottavo posto e tanti rimpianti, sarebbe bastata un po' di continuità in più per rendere alla portata il piazzamento in Champions League, soprattutto nei secondi tempi: i biancocelesti, infatti, hanno vinto 16 volte i primi tempi (una in meno della Juventus), per poi essere recuperati nella ripresa. Se le partite fossero terminate dopo la prima frazione, la Lazio avrebbe chiuso al terzo posto con questa classifica: Juventus 67, Milan 64, Lazio e Napoli 62, Inter e Roma 60. Di conseguenza, sono ben 15 i secondi tempi persi, il settimo peggior dato della Serie A dopo Chievo (22), Cagliari (19), Empoli e Parma (17) e Udinese (16). È stata una stagione dai due volti, il prossimo anno migliorare sotto l'aspetto della continuità sarà fondamentale.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

TORINO - LAZIO, I NUMERI DEL MATCH

LAZIO, LUIS ALBERTO DOMINA IN UNA STATISTICA

TORNA ALLA HOMEPAGE