Lazio, Luis Alberto e i passaggi chiave: la media dello spagnolo

Che Luis Alberto sia stato un giocatore fondamentale anche per la stagione della Lazio che si è appena conclusa lo dicono i numeri. Lo spagnolo quest'anno ha giocato in una zona del campo quasi inedita, ma era lì che Inzaghi aveva bisogno di lui. Quindi si è sacrificato, si è reinventato ed è riuscito ad apportare un contributo alla squadra notevole. Che, in alcuni casi, ha fatto davvero la differenza. Infatti, come riportato dal portale Lazio Page, "el Mago" è arrivato secondo in Serie A e quarto in Europa per numero di passaggi chiave a partita, con una media del 2.9. In Italia ha fatto meglio di lui solamente Gomez.

