Lazio, primo Natale da dirigente per Matri: gli scatti con la Nargi e le figlie - FT

Natale 2020 è una ricorrenza speciale per Alessandro Matri che festeggia il suo primo Natale da dirigente. L'ex attaccante è entrato nella squadra di Igli Tare ed è diventato a tutti gli effetti un membro della dirigenza biancoceleste. Come tutti, Matri sta trascorrendo le feste in famiglia, in compagnia della sua bellissima Federica Nargi e delle sue figlie Beatrice e Sofia. La famiglia ha mandato un augurio social a tutti con delle bellissime foto sotto l'albero di Natale e spendendo bellissime parole: "Buon Natale a tutti. Che la dolce magia del Natale porti serenità a tutte le famiglie. Non c'è regalo più bello di veder crescere le nostre cucciole".