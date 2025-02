Lazio, problemi tra Marcos Antonio e Zubeldìa? I numeri dicono tutto

TUTTOmercatoWEB.com

Quando in estate Marcos Antonio ha scelto di tornare in patria, dopo un anno in prestito al PAOK Salonicco, sperava di ritrovare lo spazio che nelle ultime esperienze aveva fatto fatica a ritagliarsi. Trasferitosi al San Paolo, però, ha fatto un po' di fatica nell'inserirsi nell'economia di una squadra che stava viaggiando verso la fine del campionato Brasileiro di Serie A. Difficoltà più che comprensibili che lo hanno portato a scendere in campo 13 volte su 18, di cui ben 10 da titolare, più 1 sola apparizione in Copa Libertadores su quattro partite e zero in Copa do Brasil in altrettanti match. Statistiche che, comunque, promettevano bene in vista dell'inizio della nuova stagione e del Campionato Paulista, in programma il 21 gennaio, ma che per ora non sta rispettando le aspettative. Su 8 partite complessive del San Paolo, infatti, Marcos Antonio è sceso in campo solo 2 volte - entrambe dal 1' -, restando in tutte le altre sfide in panchina e non venendo neanche convocato in occasione della prima giornata. Un ridimensionamento probabilmente dovuto anche al cambio di allenatore e quindi dal passaggio da Dorìval Junior a Zubeldìa.