Lazio, procede la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato sera i riflettori della Serie A saranno puntati sullo scontro diretto tra Lazio e Atalanta, un match molto importante e molto sentito sia dalle squadre che dalle tifoserie. Nella giornata di oggi, Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha fatto il punto sui biglietti venduti ai microfoni di Lazio Style Radio:

"Ricordo che il servizio Bus Insieme è un'attività privata, coordinata dalla Lazio. Ognuno può organizzarsi con il gruppo che preferisce in base al proprio luogo di partenza.

Ricordo che i biglietti per gli under 14 possono essere acquistati anche il giorno della partita al botteghino di via Nigra, vicino lo stadio. Lì un adulto, fino a una parentela di 4° grado, può acquistare il proprio biglietto e ricevere in omaggio quello per gli under 14. A proposito di questi ultimi, ricordo che per la partita contro l'Atalanta ci saranno biglietti gratuiti in ogni settore.

Per sabato finora siamo intorno ai 6 mila biglietti venduti, compresi gli abbonati arriveremo intorno a quota 40 mila".