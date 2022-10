Lazio, Pulcini e la battuta a Immobile: “Torna subito, altrimenti…” - FOTO

Settimana particolarmente intensa per Ciro Immobile. Dalla brutta notizia legata all’infortunio a quella bellissima della nascita del quarto genito Andrea. Un mix di emozioni dalle quali sicuramente il bomber si dovrà ancora riprendere. A causa di quanto successo nella gara contro l’Udinese, l’attaccante dovrà stare fermo per un lungo periodo saltando così delle sfide cruciali sia in Europa sia in campionato. Non sono mancate le raccomandazioni alle quali si aggiungono anche quelle del Dott. Ivo Pulcini che, con un post su Instagram, ha voluto dire giusto due cose al suo paziente. Questo il messaggio: “DOTTO'...TU SI 'NA LEGGENDA!". Una battuta che trabocca di simpatia e amicizia. Però il tuo dottore ti ordina di tornare subito in campo...altrimenti la famiglia è già numerosa! Benvenuto Andrea!Grazie Bomber”

