Lazio, quando conosceremo il calendario della Serie A: tutte le info

È stato definitivo il giorno in cui verrà reso pubblico il calendario di Serie A: l'appuntamento è previsto per lunedì 29 luglio, dalle ore 18.45 negli studi di Sky. Dunque, la prossima settimana potremo farci un'idea sul percorso che attende la Lazio nella prossima stagione.

CALENDARIO SERIE A, TUTTE LE INFO - Il prossimo campionato avrà inizio nel weekend del 23-24 agosto, si concluderà il 24 maggio. Sono previsti tre turni infrasettimanali (mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020) e quattro pause per gli impegni delle Nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo 2020). Niente boxing day per questa stagione: la sosta invernale è prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020. Il calendario che verrà definito il prossimo lunedì segue gli schemi classici del nostro campionato: l'idea di un girone di ritorno non speculare rispetto a quello d'andata - sfasato, sullo stile della Premier League - è stata bocciata.

Pubblicato il 24 luglio ore 19