Lazio, quante amicizie nate sul campo: il ricordo di due grandi ex - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua storia pluricentenaria la Lazio ha assistito all’esplosione di grandi campioni che hanno scritto non solo la storia del club, alcuni anche del calcio. Chi ha vestito questa maglia difficilmente è riuscito poi a dimenticarla, lo testimoniano i vari racconti negli anni dei diversi protagonisti. Un legame forte, tanto quanto le amicizie nate sul campo e nello spogliatoio. Ne è la prova lo scatto condiviso da Fernando Couto sul proprio profilo Instagram, il ritratto del suo ex compagno di battaglie Bobo Vieri con indosso la maglia del difensore. In bella vista quel numero 24, probabilmente scambiata al termine di un match quando l’attaccante giocava con l’Inter. Ad accompagnare lo scatto, la dedica: "Grande Bobo".